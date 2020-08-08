Для пензенской молодежи выделили 10 квот на участие в фестивале в Крыму

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С 2 по 6 сентября в Крыму пройдет фестиваль «Таврида-АРТ», на который приглашают творческую молодежь со всей России, в том числе и из Пензенской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Для Пензенской области организаторами фестиваля выделена квота на 10 человек. Участие в фестивале бесплатное, для проживания предоставляются палатки, трансфер - за счет бюджета региона.
Мероприятие будет проходит как в онлайн, так и в офлайн форматах. Предполагается программа из четырех блоков: открытие фестиваля (телевизионный шоу-концерт «Таврида вдохновляет»), фестиваль стримов и добрососедских концертов «Таврида рядом», запуск кастинг-платформы «Таврида-АРТ» и первый масштабный фестиваль креативных индустрий. Ключевой офлайн-площадкой станет шоу-концерт «Таврида Вдохновляет».