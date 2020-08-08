Пенза снова лидирует по количеству новых случаев Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказа о новых случаях коронавируса на территории региона.

По ее словам, за прошедшие сутки врачи зарегистрировали 51 заболевшего, пятеро из них – дети. Самому юному пациенту всего один год.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Пензе – 14, следом идет Заречный – 13 человек. В Пензенском районе заболели 7 жителей, в Мокшанском – 4, в Неверкинском – 3. На Сердобский и Земетчинский район приходится по 2 пациента, на Бессоновский, Каменский, Кузнецкий, Бековский, Лопатинский и Нижнеломовский - по одному.

Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и следить за гигиеной.