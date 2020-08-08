В Пензе перспективным тренерам вручили ключи от квартир

В числе новоселов оказались и специалисты, приехавшие в Пензу из других регионов. Тренеры по водным видам спорта Сергей Севостьянов, Ирина Атотюк, Виктория Белякова, Игорь Зубанов, тренер по хоккею Артем Левицкий, а также сотрудники Комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Андрей Коршунов и Аюб Дайдиев уже зарекомендовали себя как первоклассные педагоги.

Кроме того, 36 спортсменов и их наставников были удостоены наград и грамот. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за вклад в развитие российского и мирового спорта.

Глава региона сообщил, что в области постоянно улучшается материально-техническая база для занятий спортом: в 2019 году было введено в эксплуатацию поле с подогревом в Каменке, а на сегодняшний день там строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ведется реконструкция футбольного поля в Нижнем Ломове, а в сентябре запланировано начало строительства ФОКа открытого типа в Кузнецке. Также готов проект для строительства нового дворца ледового спорта в Пензе.

«Уверен, что принимаемые меры позволят привлекать к занятиям физкультурой и спортом подрастающее поколение. Будем продолжать оказывать поддержку и спортсменам, и тренерам», - заключил губернатор.