В Пензе перспективным тренерам вручили ключи от квартир

Array ( [temp] => +23 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
$ 73 р
€ 87 р
8 августа в рамках празднования Дня физкультурника перспективным тренерам вручили ключи от новых квартир, сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.
В числе новоселов оказались и специалисты, приехавшие в Пензу из других регионов. Тренеры по водным видам спорта Сергей Севостьянов, Ирина Атотюк, Виктория Белякова, Игорь Зубанов, тренер по хоккею Артем Левицкий, а также сотрудники Комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Андрей Коршунов и Аюб Дайдиев уже зарекомендовали себя как первоклассные педагоги.
Кроме того, 36 спортсменов и их наставников были удостоены наград и грамот. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за вклад в развитие российского и мирового спорта.
Глава региона сообщил, что в области постоянно улучшается материально-техническая база для занятий спортом: в 2019 году было введено в эксплуатацию поле с подогревом в Каменке, а на сегодняшний день там строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ведется реконструкция футбольного поля в Нижнем Ломове, а в сентябре запланировано начало строительства ФОКа открытого типа в Кузнецке. Также готов проект для строительства нового дворца ледового спорта в Пензе.
«Уверен, что принимаемые меры позволят привлекать к занятиям физкультурой и спортом подрастающее поколение. Будем продолжать оказывать поддержку и спортсменам, и тренерам», - заключил губернатор.