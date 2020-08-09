В Пензе выписали более сотни выздоровевших от Covid-19

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За сутки из больниц области выписали еще 111 человек.
«Итого выздоровевших- 6118», - сообщила Дина Черемушкина вечером 8 августа.
Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности сохраняется до 13 августа. Людям по-прежнему рекомендуется носить маски, перчатки и тщательно мыть руки, чтобы избежать заражения.