В Пензе 60-летний мужчина скончался от коронавируса

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти в регионе от Covid-19.

Об этом стало известно поздним вечером 8 августа. По словам Дины Черемушкиной, из жизни ушел мужчина 1960 года рождения, имевший ряд хронических заболеваний. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.



Ранее пресс-секретарь губернатора также сообщила о том, что за сутки из больниц выписали 111 человек, переболевших Covid-19.



Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 13 августа. По-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, носить в общественных местах маски и перчатки.