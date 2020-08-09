В Пензе 60-летний мужчина скончался от коронавируса

Array ( [temp] => +23 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 87 р
Об этом стало известно поздним вечером 8 августа. По словам Дины Черемушкиной, из жизни ушел мужчина 1960 года рождения, имевший ряд хронических заболеваний. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Ранее пресс-секретарь губернатора также сообщила о том, что за сутки из больниц выписали 111 человек, переболевших Covid-19.
Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 13 августа. По-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, носить в общественных местах маски и перчатки.