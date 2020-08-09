Белозерцев: Профессия строителя – по праву одна из самых почетных

Array ( [temp] => +23 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 87 р
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 9 августа поздравил пензенских работников и ветеранов строительной сферы с профессиональным праздником.
«Ваша профессия - по праву одна из самых почетных. Это профессия созидателей, которые строят значимые промышленные, социальные, культурные объекты, восстанавливают и реставрируют старинные здания, развивают комплексную застройку, создают комфортную среду для наших граждан. С гордостью могу сказать, что по темпам ввода жилья Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.
Уверен, что во взаимодействии с проектными организациями, при поддержке областной и муниципальной власти задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта «Жилье», будут вами решены. Для этого в регионе есть все необходимое – прекрасные квалифицированные кадры архитекторов, проектировщиков, инженеров, строителей, из года в год растут объемы производства строительных материалов, модернизируется транспортная инфраструктура, широко применяются инновационные технологии, реализуются масштабные инвестиционные проекты», - отмечается в тексте поздравления.
Глава региона пожелал пензенским строителям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо страны и региона.