Белозерцев: Профессия строителя – по праву одна из самых почетных

«Ваша профессия - по праву одна из самых почетных. Это профессия созидателей, которые строят значимые промышленные, социальные, культурные объекты, восстанавливают и реставрируют старинные здания, развивают комплексную застройку, создают комфортную среду для наших граждан. С гордостью могу сказать, что по темпам ввода жилья Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

Уверен, что во взаимодействии с проектными организациями, при поддержке областной и муниципальной власти задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта «Жилье», будут вами решены. Для этого в регионе есть все необходимое – прекрасные квалифицированные кадры архитекторов, проектировщиков, инженеров, строителей, из года в год растут объемы производства строительных материалов, модернизируется транспортная инфраструктура, широко применяются инновационные технологии, реализуются масштабные инвестиционные проекты», - отмечается в тексте поздравления.

Глава региона пожелал пензенским строителям крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо страны и региона.