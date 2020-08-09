В Пензе «Газель» влетела в столб и разворотила капот. ФОТО

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появились снимки с места аварии, произошедшей в ночь на 9 августа на Южной поляне.

«ДТП на пересечении улиц Калинина/Свердлова. Время фото - 2:10», - пояснил автор фото.

Судя по снимкам, «Газель» разворотила капот о столб, а у черной иномарки сильно пострадал бок. О причинах произошедшего по фото судить сложно, комментариев и официальной информации также нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.