В Пензе «Газель» влетела в столб и разворотила капот. ФОТО

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В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появились снимки с места аварии, произошедшей в ночь на 9 августа на Южной поляне.
«ДТП на пересечении улиц Калинина/Свердлова. Время фото - 2:10», - пояснил автор фото.
Судя по снимкам, «Газель» разворотила капот о столб, а у черной иномарки сильно пострадал бок. О причинах произошедшего по фото судить сложно, комментариев и официальной информации также нет.
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.