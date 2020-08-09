В Кузнецком районе 17 человек тушили трактор и полыхающие поля

В региональном ГУ МЧС сообщили подробности пожара, который случился накануне в селе Каменка Кузнецкого района Пензенской области.

По информации управления, 8 августа в 17 часов на ул. Озерной сгорел трактор Case, а также стерня [сжатое поле] площадью 3 гектара.

«Борьбу с огнем вели 17 человек, 4 единицы специальной техники», - сообщили в МЧС.

Пензенцам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, надо следить за исправностью техники. В случае, если огонь вспыхнул в лесу или поле, нужно обратиться по телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 62-84-50.