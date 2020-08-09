Лидин: Строительный комплекс – один из ключевых секторов экономики

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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил строителей региона с профессиональным праздником.
«Строительный комплекс — один из ключевых секторов экономики, определяющий будущее региона и страны в целом, благополучие и достойный уровень жизни граждан. Сегодня динамично модернизируется жилищное строительство: воплощаются смелые архитектурные и инженерные идеи, внедряются передовые технологии, ведется комплексная застройка кварталов, где предусмотрено создание максимально комфортных для жителей условий. Возводятся и реконструируются социально значимые объекты: больницы, дома культуры, школы, детские сады и спортивные комплексы.
От трудолюбия, ответственности и мастерства представителей строительной сферы зависит развитие инфраструктуры, создание новых производств, реализация инвестиционных проектов, решение самых амбициозных, стратегических задач. Особые слова признательности — ветеранам! Благодаря заложенным вами традициям, которые бережно хранят и приумножают молодые поколения строителей, преображается, становится красивее Пензенская область», - отмечается ы поздравлении.
Валерий Лидин поблагодарил пензенских строителей за созидательный труд, преданность профессии, талант и самоотверженность, а также пожелал крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия.