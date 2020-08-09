Появились данные о новых заболевших Covid-19 пензенцах на 9 августа

На официальном портале стопкоронавирус.рф появились данные о числе зараженных пензенцев на 9 августа.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6 954 случая заражения коронавирусом, из них новых – 48. При этом уже 6 118 пациентов вылечилось, скончалось 89.

Всего по России выявлено 887 536 случаев заражения, прирост за сутки составил 5 189 заболевших. 693 422 человека выздоровело, 14 931 пациент скончался.

Пензенцев призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.