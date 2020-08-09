В Каменке огонь объял сразу пять построек и легковушку

Ночью 9 августа в городе Каменка Пензенской области огонь объял сразу несколько зданий. Подробности пожара сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным управления, пожар вспыхнул в 1:36 на ул. Светлой. Блочный дом площадью 54 кв метра выгорел изнутри, пострадала и кровля. Также сгорели теплица площадью 18 кв метров из поликарбоната, блочная баня в 24 кв метра и два деревянных пристроя площадью 6 и 84 кв. метров. Огонь не пощадил и автомобиль «Нива».

В ведомстве отметили, что люди в пожаре не пострадали. Его тушили 10 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники.

Пензенцев просят быть осторожными с огнем и в случае возгорания сразу обращаться по телефону горячей линии, чтобы обезопасить себя и близких.