Пензенец перевел мошенникам более 12 тыс. долларов в надежде подзаработать

В течение следующих двух месяцев он еще несколько раз клал туда деньги, перечислив 9,5 тыс. долларов на пять банковских карт по указанию незнакомцев. Пензенец принял решение вывести средства и закрыть счет, однако ему сказали, что для этого нужно заплатить комиссию в 2,5 тыс. долларов. Мужчина так и поступил, но деньги назад не получил.

По факту мошенничества проводится проверка. Устанавливаются личности людей, причастных к преступлению.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните – так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми – всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - призывают в пресс-службе регионального УМВД.