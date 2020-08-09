Пензенцам рассказали, как вернуть деньги за отмененные поездки

Следующая информация будет интересна тем, кто потратил свои деньги на путешествия, которые не смогли состояться. Теперь вернуть средства за аннулированный тур стало проще.

До 22 сентября туристы, которые так и не смогли позагорать на пляжах зарубежных или российских курортов в связи с распространением коронавируса, должны получить уведомление от туроператора. В нем будут предложены варианты переноса поездки с теми же условиями, что были ранее. При этом путешествие должно состояться не позднее 31 декабря 2021 года. А если аннулированный пакет был оплачен заказчиком частично, то придется внести остаток, исходя из первоначальной цены. Это следует из нового постановления правительства страны.

«Туроператорам дали право выбрать человеку новое направление, попадающее под ваши сроки поездки. Их осталось много: Куба, Доминикана, Арабские Эмираты и Бахрейн», - сообщила директор туристического агентства Ирина Солуданова.



Если вы будете не согласны с новым предложением или просто не сможете поехать, туроператор обязан будет вернуть вам деньги в полном объеме - также до 31 декабря следующего года. А если не получите соответствующее уведомление, то и вовсе - до конца этого.



«Особый порядок действует в отношении лиц старше 65 лет, безработных и инвалидов. Таким гражданам денежные средства возвращаются в течение 90 дней со дня получения уведомления, если они с ним не согласны и подадут заявление в адрес туроператора», - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.



Если возврат средств не произойдет вовремя, можно рассчитывать на получение дополнительных процентов. Они будут начисляться за каждый день просрочки. Новые правила затронут около 200 тысяч россиян, которые не смогли воспользоваться путевками, сообщает телеканал "Экспресс".