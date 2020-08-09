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09.08.2020г.
День рождения «Экспресса». Ведущая рубрики «Dead-line» Анжелика Пальцева

День рождения «Экспресса». Ведущая рубрики «Dead-line» Анжелика Пальцева

Вс, 09.08.20 17:28
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Уже второй год «Экспресс» вещает в статусе государственного канала в составе медиахолдинга. Ежедневно в эфир программы «Утро на Экспрессе» (16+) выходит более десятка рубрик информационно-развлекательного характера. Над созданием одной из них работает Анжелика Пальцева. Она пришла в профессиональную журналистику всего пять лет назад, но за короткое время стала одним из лучших корреспондентов телеканала.

За хрупкой женской внешностью - огромная сила личности и бескрайний творческий потенциал. Анжелика Пальцева никогда не мечтала стать журналистом и в школьные годы даже презирала людей этой профессии. Но по иронии судьбы закончила журфак, и за короткий срок ей удалось стать высококлассным корреспондентом. Рубрика «Dead-line» (16+), которая выходит на телеканале в утреннем блоке, - тому подтверждение. У Анжелики получается простым языком рассказывать даже о самых сложных современных технологиях. Будь то квадрокоптер или гироскутер.

«Это очень сложно - готовиться к рубрике. Нужно найти информацию, в ней разобраться, ее понять. Бывают такие гаджеты и такие слова, которые описывают эти гаджеты, что я в словаре ищу и пытаюсь понять. Звоню экспертам», - признается Анжелика Пальцева.

Ведущей утренней рубрики «Dead-line» Анжелика стала прошлой осенью. За это время она рассказала и показала, как пользоваться полутора сотнями технических устройств и гаджетов. Теперь вы знаете, с каким трудом даже щепетильному журналисту дается каждая новая съемка. Впрочем, о трудностях наша коллега предпочитает молчать. Стремление отдавать работе всю себя неоднократно оценивали и на высоком уровне. Анжелика Пальцева - лауреат всероссийского конкурса ОНФ «Правда и Справедливость».

«Про таких людей, как Лика, говорят: у них обостренное чувство справедливости. Когда что-то не так, где-то что-то неправильно происходит, кото-то обидели - она готова помочь всем и сделать все от себя зависящее как от профессионала, чтобы эту проблему решить», - рассказал специальный корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Егор Гурин.

«Она действительно талантливая девчонка и, плюс ко всему, очень хочет развиваться и очень стремится к развитию. И я думаю, если она не будет менять своего отношения такого, как сейчас, к своей работе - в плане исполнительности, в плане творческого подхода и в плане желания учиться, - у нее, я думаю, большие перспективы», - считает главный редактор медиахолдинга «Экспресс» Алексей Седов.

А еще Анжелика Пальцева несколько лет тесно сотрудничает с региональным отделением «Русского географического общества». Так, на «Экспрессе» появились программы «Зеленая волна» (16+) и «Зеленый меридиан» (16+). В них эксперты и активисты обсуждают и совместно решают экологические проблемы региона. Теперь наша коллега мечтает о собственном авторском проекте, отмечает телеканал «Экспресс».

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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