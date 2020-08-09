День рождения «Экспресса». Ведущая рубрики «Dead-line» Анжелика Пальцева

Уже второй год «Экспресс» вещает в статусе государственного канала в составе медиахолдинга. Ежедневно в эфир программы «Утро на Экспрессе» (16+) выходит более десятка рубрик информационно-развлекательного характера. Над созданием одной из них работает Анжелика Пальцева. Она пришла в профессиональную журналистику всего пять лет назад, но за короткое время стала одним из лучших корреспондентов телеканала.

За хрупкой женской внешностью - огромная сила личности и бескрайний творческий потенциал. Анжелика Пальцева никогда не мечтала стать журналистом и в школьные годы даже презирала людей этой профессии. Но по иронии судьбы закончила журфак, и за короткий срок ей удалось стать высококлассным корреспондентом. Рубрика «Dead-line» (16+), которая выходит на телеканале в утреннем блоке, - тому подтверждение. У Анжелики получается простым языком рассказывать даже о самых сложных современных технологиях. Будь то квадрокоптер или гироскутер.

«Это очень сложно - готовиться к рубрике. Нужно найти информацию, в ней разобраться, ее понять. Бывают такие гаджеты и такие слова, которые описывают эти гаджеты, что я в словаре ищу и пытаюсь понять. Звоню экспертам», - признается Анжелика Пальцева.

Ведущей утренней рубрики «Dead-line» Анжелика стала прошлой осенью. За это время она рассказала и показала, как пользоваться полутора сотнями технических устройств и гаджетов. Теперь вы знаете, с каким трудом даже щепетильному журналисту дается каждая новая съемка. Впрочем, о трудностях наша коллега предпочитает молчать. Стремление отдавать работе всю себя неоднократно оценивали и на высоком уровне. Анжелика Пальцева - лауреат всероссийского конкурса ОНФ «Правда и Справедливость».

«Про таких людей, как Лика, говорят: у них обостренное чувство справедливости. Когда что-то не так, где-то что-то неправильно происходит, кото-то обидели - она готова помочь всем и сделать все от себя зависящее как от профессионала, чтобы эту проблему решить», - рассказал специальный корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Егор Гурин.

«Она действительно талантливая девчонка и, плюс ко всему, очень хочет развиваться и очень стремится к развитию. И я думаю, если она не будет менять своего отношения такого, как сейчас, к своей работе - в плане исполнительности, в плане творческого подхода и в плане желания учиться, - у нее, я думаю, большие перспективы», - считает главный редактор медиахолдинга «Экспресс» Алексей Седов.

А еще Анжелика Пальцева несколько лет тесно сотрудничает с региональным отделением «Русского географического общества». Так, на «Экспрессе» появились программы «Зеленая волна» (16+) и «Зеленый меридиан» (16+). В них эксперты и активисты обсуждают и совместно решают экологические проблемы региона. Теперь наша коллега мечтает о собственном авторском проекте, отмечает телеканал «Экспресс».