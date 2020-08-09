Врио начальника пензенского УМВД провел прием граждан

Стражи порядка стараются быть ближе к пензенцам. Чтобы горожане могли задать свои вопросы или сообщить об известных им неправомерных действиях, регулярно организуют приемы граждан. Очередную встречу провел временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Пензенской области, Максим Петрушин.

Первой с замещающим главу ведомства пообщалась жительница Пензы, которая пожаловалась, на то что уже несколько лет не может добиться справедливости от нерадивого юриста. К нему пенсионерка обратилась, чтобы отвоевать землю своего дачного участок у соседа. Специалист обещал ей положительный исход дела и за свои услуги запросил больше 100 тысяч рублей. Но заявление в суд предоставил с ошибками, поэтому иск не был удовлетворен. Тогда женщина решила расторгнуть договор с юристом.

«Надо посмотреть, по суду какие документы были поданы. Мы оценим еще раз материал со своей стороны с учетом ваших пожеланий, посмотрим», - отметил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Пензенской области Максим Петрушин.

Проверки сотрудники полиции проведут по всем вопросам, полученным в ходе личного приема. Всего за помощью к заместителю руководителя ведомства обратились семь человек, сообщает телеканал «Экспресс».