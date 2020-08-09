В Кузнецке идет капремонт детсада №24 и школы №2

В городе Кузнецке Пензенской области в самый разгар сезона отпусков кипит работа. Там идет капитальный ремонт двух образовательных учреждений. Большая часть средств на него была выделена из регионального бюджета - 80 процентов, еще 20 добавил муниципалитет.

На крыше детского сада №24 Кузнецка кипит работа. Специальная техника поднимает туда строительные материалы, необходимые для ремонта. Кроме того, здесь поменяли окна и сделали отмостку вдоль здания. Однако наверху - самый ответственный и трудоемкий участок.

«Были локальные протечки, последний ремонт кровли производился в 2012 году также специализированной организацией. Частичный ремонт кровли, то есть устраняли проблемы ежегодно», - рассказала заведующая детским садом №24 г. Кузнецка Ирина Овтина.

Меняют крышу и в школе №2. За несколько десятилетий она также пришла в негодность. Всего же на капитальный ремонт только этого образовательного учреждения из регионального и городского бюджетов выделили 5,5 миллионов рублей. Все работы планируют завершить к 15 августа.

«Кроме этого, в капитальный ремонт у нас включены туалеты учительские и ученические, входная группа. Конечно, мы очень благодарны и очень рады, что за почти 60-летнюю историю школы мы дожили до капитального ремонта», - призналась директор школы №2 г. Кузнецка Марина Колмыкова.

«Программа предполагает софинансирование 20 на 80. 80 процентов - это регион, 20 процентов - наши, что позволяет муниципальные средства еще тратить на ремонт. К примеру, в этом году мы тратим еще около 5 миллионов, у нас идет ремонт 9 гимназии. Кроме того, есть частичный ремонт кровли 14 школы», - отметила начальник управления образования г. Кузнецка Лариса Борисова.

В ближайшие два года в Кузнецке также отремонтируют школы №14 и 15. Кроме того, городские власти планируют привести порядок детский сад №19, сообщает телеканал «Экспресс».