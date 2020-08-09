Лузгин поздравил пензенских строителей с праздником

«Строительная сфера считается одной из самых востребованных и перспективных, в то же время, это нелегкий труд, огромная ответственность, потребность в развитии и самосовершенствовании. Преобразования в жилищном строительстве, благоустройстве городских общественных пространств, качестве жизни и комфорте пензенцев стали возможны благодаря настоящим труженикам и созидателям. За каждым строительным проектом – домом, школой, детским садом стоят квалифицированные специалисты, преданные своему делу люди», - отмечается в поздравлении.

Андрей Лузгин пожелал пензенским строителям крепкого здоровья и благополучия, профессионального роста и новых достижений.