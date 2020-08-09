Лузгин поздравил пензенских строителей с праздником

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Мэр Пензы Андрей Лузгин 9 августа обратился к пензенским строителям, которые сегодня отмечают профессиональный праздник, с поздравлением.
«Строительная сфера считается одной из самых востребованных и перспективных, в то же время, это нелегкий труд, огромная ответственность, потребность в развитии и самосовершенствовании. Преобразования в жилищном строительстве, благоустройстве городских общественных пространств, качестве жизни и комфорте пензенцев стали возможны благодаря настоящим труженикам и созидателям. За каждым строительным проектом – домом, школой, детским садом стоят квалифицированные специалисты, преданные своему делу люди», - отмечается в поздравлении.
Андрей Лузгин пожелал пензенским строителям крепкого здоровья и благополучия, профессионального роста и новых достижений.