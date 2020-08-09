В России одобрили выделение средств на «короавирусные» выплаты медикам

Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты медикам и другим работникам, оказывающим помощи больным Covid-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт камбина.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - отмечается в сообщении.

Средства будут выделены в соответствии с должностью, которую занимает медик или иной специалист. Принятие проекта позволит повысить качество медпомощи и снизить риски распространения коронавируса.

Также правительство одобрило выделение денег на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения Covid-19.