В России одобрили выделение средств на «короавирусные» выплаты медикам

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Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты медикам и другим работникам, оказывающим помощи больным Covid-19.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт камбина.
«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - отмечается в сообщении.
Средства будут выделены в соответствии с должностью, которую занимает медик или иной специалист. Принятие проекта позволит повысить качество медпомощи и снизить риски распространения коронавируса.
Также правительство одобрило выделение денег на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения Covid-19.