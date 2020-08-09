В Бессоновке легковушка улетела в кювет. ФОТО

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» 9 августа опубликовали снимки с места аварии в селе Бессоновка Пензенской области.

Автор фотографий уточнил, что сделал их в 10:50 на ул. Центральной. У Lada Kalina сильно повреждены бампер и задняя часть, проколото переднее колесо. Судя по снимкам, в селе из-за аварии затруднено движение.

Официальной информации о причинах произошедшего и пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.