Заречный опять лидирует по числу новых заболевших Covid-19 в регионе

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 9 августа.

По ее словам, за сутки подтверждено 48 случаев заражения, среди них – шесть детей в возрасте от пяти месяцев до 10 лет.

Больше всего новых случаев заболевания – в Заречном (18), далее следует Пензенский район (12), Пенза (10), Лопатинский район (3), Неверкинский (2), Кузнецкий, Камешкирский и Городищенский (по одному).

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6 954 случая заражения коронавирусом. При этом уже 6 118 пациентов вылечилось, скончалось 89.