На что жалуются россияне на курортах в период пандемии Covid-19

Инициатор «горячей линии» и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина рассказала «Известиям» , на что жалуются отдыхающие на российских курортах.

По словам Еелной Суторминой, многих смущают нарушение безопасной дистанции на пляжах, длинные очереди, а также формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц. Такие выводы были сделаны на основании данных функционирующего при фонде центра «Безопасность 2.0». Менее чем за месяц на «горячую линию» поступило 352 звонка и сообщения на электронную почту, а также через специальную форму на сайте.

«65% из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», - цитирует вице-президента фонда РИА Новости.

Она добавила, что большая часть обращений приходит от туристов, посетивших южные регионы страны — Краснодарский край, Крым. Меньше жалуются на работу гостиниц и общепита. Туристы сообщают о несоблюдении сотрудниками правил ношения масок, отсутствии санитайзеров, дезинфицирующих средств, а также о ненадлежащей уборке в номере.