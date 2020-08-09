Пензенец снял на видео, как иномарка в центре города сбила пешехода

Пензенец опубликовал на своей странице в Facebook запись с видеорегистратора, на которой видно, как в центре города иномарка сбивает пешехода на переходе.

Судя по кадрам, инцидент произошел на перекрестке улиц Володарского и Бакунина. Пешеход упал на дорогу, затем встал и ушел с дороги.

«Бумер», конечно, ехал быстро, но на «зеленый». А куда помчался пешеход на «красный», да еще по диагонали?» - прокомментировал автор записи свой пост, размещенный в ночь на 9 августа.

Официальной информации о произошедшем нет. В региональном УГИБДД просят водителей не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров, а пешеходов – внимательно переходить дорогу, соблюдая правила.