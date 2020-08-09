Взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженный пензенцем снаряд

В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили о подозрительной находке, обнаруженной жителем Пензы на своём придомовом участке.

По данным пресс-службы, мужчина обнаружил предмет, похожий на боеприпас, и обратился в правоохранительные органы. Группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии прибыла на место, в ходе осмотра находку идентифицировали как артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны, не представляющий опасности.

«При обнаружении подозрительных предметов следует сообщить в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки», - напоминают взрывотехники ОМОН.