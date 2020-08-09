Страшная авария на трассе в Пензенской области унесла четыре жизни. ФОТО

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности страшной аварии, которая произошла 9 августа на федеральной трассе М-5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области.

По данным управления, в 11:50 автомобиль «Нива», которым управлял 25-летний мужчина, столкнулся с «Вольво» с полуприцепом под управлением 39-летнего водителя. Удар привел к возгоранию «Нивы».

В результате аварии погибли водитель отечественной легковушки, а также ее пассажиры – 28-летняя женщина и два ребенка. Водитель «Вольво» был осмотрен медиками и отпущен. По факту ДТП ведется проверка.

Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.