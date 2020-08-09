Продлен срок приема заявок на участие в фестивале уличного искусства

В ПФО продлили срок приема заявок на фестиваль уличного искусства «ФормART» (16+), принять участие в котором могут и жители Пензенской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, проект реализуется по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Заявки на фестиваль принимались до 7 августа, но в связи с тем, что не все желающие смогли закончить свои эскизы и попросили дать еще немного времени для регистрации, организаторы проекта продлили прием еще на десять дней — до 17 августа.

Заявку можно подать через сайт Formartpfo.ru. Оценивать работы будут федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства. Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году — ценность роли каждого человека и единство в борьбе с Covid-19.

Участниками проекта могут стать профессиональные стрит-арт-художники и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории округа.