На ул. Лермонтова ночью случилось жуткое ДТП. Видео

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В Пензе на ул. Лермонтова произошла страшная авария, о которой пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, снимки произошедшего были сделаны 9 августа около 21 часа. Судя по фото, столкнулись три легковушки.
«Двух пострадавших из «пятерки» увезли в больницу, движение затруднено с двух сторон», - уточнил подписчик.
На месте работали сотрудники скорой помощи. Позднее в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения.
Официальных данных о случившемся и о наличии пострадавших нет.
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.