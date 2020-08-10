На ул. Лермонтова ночью случилось жуткое ДТП. Видео

В Пензе на ул. Лермонтова произошла страшная авария, о которой пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, снимки произошедшего были сделаны 9 августа около 21 часа. Судя по фото, столкнулись три легковушки.

«Двух пострадавших из «пятерки» увезли в больницу, движение затруднено с двух сторон», - уточнил подписчик.

На месте работали сотрудники скорой помощи. Позднее в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения.

Официальных данных о случившемся и о наличии пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.