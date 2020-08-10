Стало известно, какие люди невосприимчивы к коронавирусу

Академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал «Известиям» о выявленных случаях, когда у пациентов, имеющих положительный тест на Covid-19, после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела, а также о людях, невосприимчивых к вирусу.

«Мы наблюдаем более 200 переболевших Covid-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — признался Арег Тотолян.

По словам эксперта, обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так много. А вот среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции - значительно больше. Этот факт заслуживает пристального изучения.

Также специалистов удивляет, что есть люди, которые совсем не заражаются Covid-19.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - рассказал иммунолог.