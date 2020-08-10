В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о еще одной пациентке, которая погибла от коронавируса.

По ее словам, с болезнью не справилась 81-летняя женщина, которая страдала множеством хронических заболеваний. Причиной смерти пенсионерки стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы не заразиться, необходимо носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной.