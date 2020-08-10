Еще 44 жителя Пензенской области выздоровели от Covid-19

По ее словам, за прошедшие сутки из больниц выписались 44 пензенца. Таком образом, общее количество выздоровевших за все время пандемии составило 6162 человека.

Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. Режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом.