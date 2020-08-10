Россиянам предоставят возможность исправить свою кредитную историю

Гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович сообщил, что жители смогут исправить свой рейтинг заемщика с случае, если финансовая организация откажется вносить корректные изменения или исчез.

Как сообщили «Известия», это может быть отзывом лицензии. Для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю.

По словам эксперта, в настоящее время этот процесс не урегулирован. Также на три года сократится и срок хранения записей о кредитах. По новым правилам он составит семь лет.

Отмечается, что новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Его целью является повышение защищенности финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышение эффективности предоставления и возврат ссуд.

Для признания бюро квалифицированным, организация должна иметь сведения о не менее чем 30 миллионах заемщиков, а также располагать капиталом свыше 100 млн рублей. Банк России уточнит требования к сведениям, а к источникам данных добавятся суды, арбитражные управляющие и нотариусы.