Пензенский предприниматель пожертвовал 5 млн для борьбы с Covid-19

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В группе соцсети «ВКонтакте» Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи сообщили о том, что один из бизнесменов пожертвовал деньги, которые направили на борьбу с коронавирусом.
Отмечается, что предприниматель пожелал остаться неизвестным. Он отдал для этих целей пять миллионов рублей. На эти средства были приобретены два аппарата искусственной вентиляции легких.
«Спасибо вам за содействие, понимание и личный вклад в борьбе за жизни наших пациентов», - поблагодарили медики.