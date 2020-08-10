Пензенский предприниматель пожертвовал 5 млн для борьбы с Covid-19

В группе соцсети «ВКонтакте» Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи сообщили о том, что один из бизнесменов пожертвовал деньги, которые направили на борьбу с коронавирусом.

Отмечается, что предприниматель пожелал остаться неизвестным. Он отдал для этих целей пять миллионов рублей. На эти средства были приобретены два аппарата искусственной вентиляции легких.

«Спасибо вам за содействие, понимание и личный вклад в борьбе за жизни наших пациентов», - поблагодарили медики.