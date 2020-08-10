В Заводском районе отключат воду

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10 августа пресс-служба ресурсоснабжающей организации рассказала об очередных отключениях водоснабжения.
Так, в связи с ремонтом на сетях воды не будет по следующим адресам:
- ул. Беляева;
- ул. Гагарина;
- ул. Литейная;
- ул. Ударная;
- ул. Комсомольская;
- ул. Леонова;
- ул. Воровского;
- ул. Фрунзе;
- ул. Ударная;
- ул. Докучаева;
- ул. Циолковского;
- ул. Крупской;
- ул. Кулибина, 11, 13, 14, 15, 15А, 15Б;
- ул. Ударная, 43;
- ул. Беляева, 45;
- ул. Ставского, 12.
Подача ресурса будет возобновлена по завершении аварийно-восстановительных работ.