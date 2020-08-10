В населенных пунктах Кузнецкого района отметили День села

В Пензенской области жители продолжают праздновать День села.

В этот раз праздник пришел в села Бестянка, Пионер, Анненково и Радищево.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, для радищенцев провели фольклорное торжество, посвященное Ильину дню. Жителей приветствовали представители администраций Кузнецкого района и поселений, духовенства. Сельских тружеников, общественников и активистов наградили благодарностями и грамотами.

Отмечается, что в подготовке к четырем мероприятиям были привлечены волонтеры.

Сельчан порадовали выставками, площадками с угощениями и выступлениями артистов.

В Анненкове на празднике организовали фотозоны с картинками сельского быта, гурманчас для любителей фольклора «Как бывало в старину почитали все Илью».

«Первый кусок новины (хлеба, испеченного из нового урожая зерна) преподнесли одному из старейших жителей села Николаю Белову. Работали аттракционы, разыгрывались лотереи. Участники праздников с удовольствием включались в предлагавшиеся им народные игры и забавы, пели и танцевали», - добавили в пресс-центре.