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10.08.2020г.
Жители смогут решить правовые вопросы с помощью сервиса «Ростелеком. Юрист»

Жители смогут решить правовые вопросы с помощью сервиса «Ростелеком. Юрист»

Пн, 10.08.20 10:50
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«Ростелеком» запустил сервис юридической помощи «Ростелеком. Юрист» (0+) для своих клиентов в Приволжском федеральном округе.

Так, проконсультироваться по правовым вопросам смогут частные лица – пользователи услуг компании, подключившие сертификат «Личный адвокат». Доступ к сервису можно получить в любое время.

Профессиональные юристы окажут помощь жителям в области семейного, трудового и автомобильного права, защитят потребителей при получении некачественных товаров и услуг, а консультанты проинформируют о социальных льготах, разработают дорожную карту для сбора и подачи документов в государственные организации, подскажут адреса, телефоны и график работы учреждений.

Подписчики сертификата смогут воспользоваться услугой из любой точки мира с помощью приложения. Так, в личном кабинете им доступны аудиозаписи уже полученных устных консультаций и сервис отправки и получения документов.

«Разрешить семейные и трудовые споры, узнать, как оформить европротокол при ДТП, получить ответы на вопросы в области защиты прав потребителей поможет «Ростелеком. Юрист». Новый сервис – это, по сути, персональный адвокат, к которому можно обратиться в любую минуту и получить услугу дистанционно. Личный адвокат никогда не спит, знает ответы на все вопросы и будет на связи с вами, где бы вы ни находились», - пояснил заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Павел Зенков.

Сервис «Ростелеком. Юрист» доступен по подписке, ежемесячная стоимость которой составляет 100 рублей. Первый месяц услуга для пользователей будет бесплатной. Партнер оператора – ООО «Национальная юридическая служба».

По всем вопросам пользователи могут обратиться на сайт «Ростелекома» и по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией «Ростелеком»
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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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