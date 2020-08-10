Жители смогут решить правовые вопросы с помощью сервиса «Ростелеком. Юрист»

Так, проконсультироваться по правовым вопросам смогут частные лица – пользователи услуг компании, подключившие сертификат «Личный адвокат». Доступ к сервису можно получить в любое время.

Профессиональные юристы окажут помощь жителям в области семейного, трудового и автомобильного права, защитят потребителей при получении некачественных товаров и услуг, а консультанты проинформируют о социальных льготах, разработают дорожную карту для сбора и подачи документов в государственные организации, подскажут адреса, телефоны и график работы учреждений.

Подписчики сертификата смогут воспользоваться услугой из любой точки мира с помощью приложения. Так, в личном кабинете им доступны аудиозаписи уже полученных устных консультаций и сервис отправки и получения документов.

«Разрешить семейные и трудовые споры, узнать, как оформить европротокол при ДТП, получить ответы на вопросы в области защиты прав потребителей поможет «Ростелеком. Юрист». Новый сервис – это, по сути, персональный адвокат, к которому можно обратиться в любую минуту и получить услугу дистанционно. Личный адвокат никогда не спит, знает ответы на все вопросы и будет на связи с вами, где бы вы ни находились», - пояснил заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Павел Зенков.

Сервис «Ростелеком. Юрист» доступен по подписке, ежемесячная стоимость которой составляет 100 рублей. Первый месяц услуга для пользователей будет бесплатной. Партнер оператора – ООО «Национальная юридическая служба».

По всем вопросам пользователи могут обратиться на сайт «Ростелекома» и по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).