Сотрудник Росгвардии из Пензы поставил рекорд РФ и Европы в прыжке с парашютом

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сложный и невероятно красивый прыжок с высоты 4400 м одновременно выполнили 19 профессионалов высшего класса. В свободном падении на скорости около 200 километров в час они смогли собрать своими телами три фигуры и поставить рекорд.

«Сложность выполнения задания была обусловлена полнейшей темнотой, так как время прыжка было не больше одной минуты. В темноте просто не видно людей. Было принято решение прикрепить к каждому по три фонарика - на шлем и на ножные обхваты», - поделился Сергей Медведев.

Отмечается, что это уже третий парашютный рекорд на его счету. Три года назад он прыгал в составе 114 парашютистов - это был мировой рекорд.