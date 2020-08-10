В Пензе скончался ветеран ВМФ Сергей Цигвинцев

На 67-м году жизни скончался председатель Пензенского областного совета ветеранов, ветеран Военно-Морского флота, капитан 1-го ранга в отставке Сергей Алексеевич Цигвинцев.

Свои соболезнования выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель ЗакСобрания региона Валерий Лидин и другие официальные лица.

В региональном Департаменте СМИ напомнили, что Сергей Алексеевич окончил Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова в Ленинграде в 1976 году по специальности «Гидроакустик атомных подводных лодок. До 1988 года он проходил службу на Северном флоте на атомных торпедных подводных лодках, до 1997-го – служил на командном пункте 1-й флотилии атомных подводных лодок.

С 1997 года он является пенсионером Министерства обороны РФ. После этого он принимал активное участие в деятельности ветеранских общественных организаций, был членом Пензенского Морского Собрания. С 2012 по 2015 годы являлся председателем Пензенского Морского Собрания. С 2015 года Сергей Цигвинцев возглавлял Пензенский областной совет ветеранов.

Ему принадлежит инициатива вручения лучшим образовательным учреждениям городов и районов области переходящей копии Знамени Победы, а также макетов самолетов (собственноручно изготовленных) школам, которым присвоены имена Героев Советского Союза – летчиков-земляков, пилотировавших подобные самолеты.

Сергей Алексеевич удостоен ордена «За службу Родине III степени», регионального почетного знака «Во славу земли Пензенской» и многими юбилейными медалями.