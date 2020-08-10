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10.08.2020г.
Tele2 объединяет абонентов из разных городов в программе «Выгодно вместе»

Tele2 объединяет абонентов из разных городов в программе «Выгодно вместе»

Пн, 10.08.20 11:19
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Tele2 продолжает действовать по другим правилам. Теперь в рамках программы «Выгодно вместе» (16+) можно объединяться в группы с друзьями, близкими и коллегами из разных регионов страны и получать скидки до 20% на ежемесячные платежи за связь.

Tele2 продолжает запускать выгодные продукты для своих клиентов. Оператор дает больше возможностей абонентам для экономии на ежемесячных платежах за связь. Пользователи получат скидку до 20% на плату по тарифу, если создадут группу с другими клиентами Tele2. При этом объединиться можно не только с абонентами своего региона, но и любого другого, где присутствует оператор. Участники группы могут пользоваться разными тарифами в разных городах и при этом оставаться на связи на выгодных условиях.

Так, после создания группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников абонентская плата станет меньше на 15% для каждого. Если привязать карту Visa с помощью услуги «Автоплатеж», предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить скидку до 20%. Она распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Создать группу необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2». Максимально в рамках программы можно объединить пять номеров. Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги «Автоплатеж» и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы.

Предложением можно воспользоваться при подключении к Tele2 или переходе со своим номером на открытых для подключения тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При покупке комплекта SIM-карт для всех участников в интернет-магазине Tele2 создание группы происходит автоматически. Кроме того, программа уже доступна всем действующим абонентам перечисленных тарифных планов. Сменить тарифный план удобно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией "Tele2"
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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
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12.07.2020 14:41
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