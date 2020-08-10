Tele2 объединяет абонентов из разных городов в программе «Выгодно вместе»

Tele2 продолжает действовать по другим правилам. Теперь в рамках программы «Выгодно вместе» (16+) можно объединяться в группы с друзьями, близкими и коллегами из разных регионов страны и получать скидки до 20% на ежемесячные платежи за связь.

Tele2 продолжает запускать выгодные продукты для своих клиентов. Оператор дает больше возможностей абонентам для экономии на ежемесячных платежах за связь. Пользователи получат скидку до 20% на плату по тарифу, если создадут группу с другими клиентами Tele2. При этом объединиться можно не только с абонентами своего региона, но и любого другого, где присутствует оператор. Участники группы могут пользоваться разными тарифами в разных городах и при этом оставаться на связи на выгодных условиях.

Так, после создания группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников абонентская плата станет меньше на 15% для каждого. Если привязать карту Visa с помощью услуги «Автоплатеж», предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить скидку до 20%. Она распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Создать группу необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2». Максимально в рамках программы можно объединить пять номеров. Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги «Автоплатеж» и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы.

Предложением можно воспользоваться при подключении к Tele2 или переходе со своим номером на открытых для подключения тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При покупке комплекта SIM-карт для всех участников в интернет-магазине Tele2 создание группы происходит автоматически. Кроме того, программа уже доступна всем действующим абонентам перечисленных тарифных планов. Сменить тарифный план удобно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте.