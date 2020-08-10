За шесть лет работы на «Экспрессе» многие люди стали родными – Людмила Меркулова

Прекрасный человек, профессионал своего дела и душа медиахолдинга. Людмила Меркулова работает на «Экспрессе» в должности бухгалтера уже шесть лет, и за это время все без исключения сотрудники телерадиокомпании полюбили ее - за неиссякаемый позитив, чуткость, обаяние и доброту. В рамках первого дня рождения государственного медиахолдинга мы пообщались с Людмилой Ивановной о ее непростой работе, узнали, о каких событиях на «Экспрессе» она вспоминает с особым теплом.

- Людмила Ивановна, расскажите, как вы пришли на «Экспресс»? Чем работа бухгалтера в медиахолдинге принципиально отличается от других сфер?

- «Экспресс» для меня начался шесть лет назад, я пришла в июле 2014 года. Я всегда работала именно как бухгалтер, в этом году мой стаж составил 44 года, и все эти годы с удовольствием трудилась в профессии. Когда пришла на «Экспресс», сначала и вела кадровое производство, и в бухгалтерии работала, отделы были как бы объединены. Это сейчас, с образованием ГАУ, произошло четкое разделение.

Работа в медиахолдинге, конечно, имеет свою специфику. Раньше, когда трудилась бухгалтером в сфере производства, торговли, все было более сухо, поддерживали с коллегами чисто деловые отношения. А здесь все немножко по-другому, это ведь мир шоу-бизнеса! Мы много общаемся, многие люди за шесть лет стали родными.

- Знакомству с какими людьми вы больше всего рады, кто оставил самое яркое впечатление?

- Я думаю, что отношения с коллективом у меня сложились отличные. Каждого знаю, с каждым могу поговорить, посоветовать что-либо. Среди самых ярких людей – конечно, Павел Владимирович Прохоренков, с Седовым Алексеем Николаевичем тоже очень приятно работать и общаться. Артур Викторович Трошин – это вообще корифей «Экспресса»!

- Людмила Ивановна, вы сказали, что после образования государственного медиахолдинга отделы кадров и бухгалтерия разделились. Какой работой вы занимаетесь сейчас, стала ли она тяжелее или, наоборот, легче?

- Сейчас я – бухгалтер по начислению зарплаты, всего у нас в отделе трудятся три человека. Работа напряженная, у меня очень ответственный участок. Людей, операций много. Особенно загруженный день зарплаты - ни унывать, ни отдыхать некогда.

Когда период отчетности начинается, бывает, приезжаем в холдинг в выходные дни, чтобы в тишине и покое поработать с цифрами. Но и в обычные дни не скучаем – составляем реестры отпускников, готовимся к отчетности, формируем пакет документов к каждому месяцу.

- В чем, на ваш взгляд, специфика работы бухгалтера в телерадиокомпании?

- Если коротко и емко – это цифры. Важно понимать деятельность предприятия в целом. Какие-то звенья берешь на анализ и понимаешь, что это выгодно или невыгодно. В целом, для бухгалтера главное – обладать такими личными качествами, как внимательность, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, педантичность и честность.

- К слову о стрессоустойчивости – наверняка за годы работы вам приходилось попадать в какие-то казусные ситуации. Что запомнилось больше всего?

- Когда дважды перечислила одну и ту же сумму одному товарищу, а он пришел ко мне разбираться. Начали выяснять, как так получилось. Конечно, стрессоустойчивость очень важна. Перевод денег – это очень ответственная работа, и люди со всеми вопросами идут ко мне.

- Когда работаешь бухгалтером в творческом коллективе, порой приходится выходить за рамки привычной работы. Вы неоднократно принимали участие в акциях «Экспресса», снимались в роликах. Расскажите, как это было?

- Я принимаю активное участие в общественной жизни организации. Снималась в рекламных роликах – это мое любимое дело! Не ожидала обнаружить в себе артистические данные. Как-то вместе с монтажером Сашей Пивоваровым снимали рекламный ролик в здании одного из торговых центров, я – артистка, а он - оператор, монтажер. Было здорово.

Также я участвовала в корпоративном флешмобе, когда мы танцевали в «Первой студии», это очень запомнилось.

- А как вы отдыхаете от работы?

- В зимний период я люблю читать книги, вышивать. Летом у меня - сад-огород, там очень много работы. Это мое основное хобби.

- Людмила Ивановна, что бы вы хотели пожелать коллегам в первый день рождения ГАУ «Экспресс»?

- Я от души желаю всем процветания, богатства, удачи, счастья и успехов. И, конечно, - здоровья, это очень важно!