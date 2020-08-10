«Молком» представил летние новинки линейки «Десертель»

«Молочный комбинат «Пензенский», входящий в группу компаний «Дамате», представил сразу две летних новинки в линейке «Десертель»: творожный мусс «Манго-маракуйя» и мусс «Шоколадный с малиной».

Теперь, помимо ванильного и шоколадного лакомства, ассортимент марки включает и экзотические сочетания вкусов двухслойных мультифруктовых муссов.

Новинки, как и вся продукция «Молкома», разработаны в соответствии с концепцией «Чистая этикетка»: в их составе только натуральные природные компоненты. Например, воздушный верхний слой нового творожного мусса «Манго-маракуйя» получается таким вкусным благодаря пюре манго, а в нижнем фруктовом слое этого же продукта содержатся кусочки спелого манго и сок маракуйи. В муссе «Шоколад с малиной» используется не только натуральный шоколад, но и ароматная малина в отдельном нижнем слое.

Новые вкусы «Десертель» поддерживают тематику наслаждения вкусом и выпускаются в узнаваемой упаковке глубокого темно-лилового цвета с изображением сервированного мусса, ягод и фруктов.

«Для запуска новых продуктов мы успешно испытали и внедрили технологию внесения фруктово-ягодных наполнителей в аэрированную творожную основу. Разработка, испытания продукта и подготовка запуска заняли несколько месяцев. Благодаря этому теперь мы имеем возможность выпускать сложные мультивкусовые муссы из натурального аэрированного взбитого творога с фруктами и ягодами. Мы планируем и в дальнейшем расширять ассортимент десертной линейки», - отметил генеральный директор ОАО «Молком» Валерий Колесник.

Запуск линии по производству десертов состоялся в марте 2019 года. Проект был реализован при участии европейских партнеров. В частности, производство и настройка технологического оборудования, обеспечивающего аэрированную консистенцию творога, выполнялись голландской компанией - одним из лидеров рынка по производству техники специального назначения. Высокопроизводительное фасовочное оборудование (скорость фасовки - до 5000 стаканчиков в час) было произведено по заказу «Молкома» одной из крупнейших итальянских компаний.

Напомним, в июле прошлого года ассортимент «Десертель» уже пополнялся новыми продуктами. Таким образом, для «Молкома» стало традицией каждое лето выпускать новые вкусы десертов.

Линейка продукции «Десертель» уже представлена на полках торговых сетей и розничных магазинов, а также в фирменных магазинах «Молкома».