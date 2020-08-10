Пензенцам рассказали о погоде на 11 августа

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз на 11 августа.
По данным ведомства, жителей ждет переменная облачность. Местами по области пройдет кратковременный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а столбик термометра днем поднимется до 20-25 градусов тепла, а ночью опустится до 9-14 градусов.
Неблагоприятных явлений на территории региона не ожидается.