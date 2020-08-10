Онищенко прокомментировал заявления о тяжелом течении коронавируса осенью

Врач-эпидемиолог и депутат Геннадий Онищенко не согласился с предположением иммунолога Арега Тотоляна о том, что люди будут тяжелее болеть коронавирусом осенью.

Как сообщает телеканал «360», он призвал не запугивать жителей страны и не давать ничем не подтвержденную информацию.

«Хватит говорить те вещи, которые ничем научно и практически не подтверждены. Надо заниматься просвещением людей. Надо спокойно, вдумчиво объяснять, какие меры нужно принимать», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Он добавил, что в первую очередь необходимо говорить о важности вакцинации против гриппа, которых в новом эпидсезоне будет циркулировать три штамма. Подтвержденных данных о том, что коронавирус осенью будет более опасным, нет.