В МЧС рассказали подробности пожара в Ахунах

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В ГУ МЧС по Пензенской области сообщили подробности пожара на улице Грибоедова в Ахунах.
Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:06. На место выехали три единицы спецтехники, ликвидацией пожара занимались 11 человек личного состава. Огонь уничтожил 40 кв. м. бесхозных построек.
Напомним, о пожаре стало известно из сообщения в соцсетях. Очевидец предоставил видео с места происшествия.