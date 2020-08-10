В МЧС рассказали подробности пожара в Ахунах

В ГУ МЧС по Пензенской области сообщили подробности пожара на улице Грибоедова в Ахунах.

Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:06. На место выехали три единицы спецтехники, ликвидацией пожара занимались 11 человек личного состава. Огонь уничтожил 40 кв. м. бесхозных построек.

Напомним, о пожаре стало известно из сообщения в соцсетях. Очевидец предоставил видео с места происшествия.