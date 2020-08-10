В Пензе столкнулись большегруз и иномарка

10 августа в Пензе на улице Чаадаева произошло ДТП, о котором рассказали подписчики группы в социальной сети «ВКонтакте».

На предоставленном автором поста фото запечатлен белый грузовик, у которого разбита левая фара. Рядом с ним находится черная иномарка – второй участник аварии. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Официальных данных о ДПТ и пострадавших пока нет.