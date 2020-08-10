«Русмолко» заготовила 147 тысяч тонн сенажа в ходе двух укосов

«Русмолко» продолжает кормозаготовочные работы на своих полях в Пензенской области.

«Русская молочная компания», дочернее предприятие Olam International, продолжает заготовку корма на своих полях в Пензенской области. Компания заканчивает второй укос многолетних трав. Всего в хозяйствах планируется заготовить более 200 тысяч тонн зеленой массы на сенаж.

На сегодняшний день компания уже заготовила 147 тысяч тонн корма. Этот объем позволит полностью обеспечить поголовье крупного рогатого скота качественным сенажом.

В настоящее время работы ведутся в пяти районах области: Кузнецком, Сердобском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пачелмском. В кормозаготовочных работах задействовано более 50 единиц сельскохозяйственной техники от ведущих мировых производителей, более 100 человек.

Зеленые корма – основа рациона поголовья крупного рогатого скота на молочных комплексах «Русмолко». Важной частью их заготовки является правильная закладка. Свежая зеленая масса вносится вместе с закваской в специально подготовленные траншеи, которые расположены в каждом хозяйстве компании. В траншеях зеленая масса разравнивается и утрамбовывается при помощи тяжелой техники. Процесс ферментации занимает один месяц, после чего корма готовы к употреблению.

Качественные корма в достаточном объеме обеспечивают стабильные надои и высокое качество молока-сырья «Русмолко».