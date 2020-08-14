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14.08.2020г.
Монтажер Светлана Стрельникова: Любимая работа – лучшее лекарство от стресса

Монтажер Светлана Стрельникова: Любимая работа – лучшее лекарство от стресса

Пт, 14.08.20 08:01
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Информагентство «Пенза-Пресс» продолжает серию публикаций о сотрудниках медиахолдинга «Экспресс», приуроченных ко дню рождения телерадиокомпании. Герой нашего очередного интервью – один из старожилов «Экспресса», оператор монтажа Светлана Стрельникова, которая трудится в этой должности уже более 20 лет. Она рассказала журналистам информагентства, как однажды оставила рекламу ради увлечения, которое влюбило в себя и со временем превратилось в дело всей жизни, а также об атмосфере в коллективе монтажеров телеканала.

- Светлана, расскажите, как вы пришли работать на «Экспресс» и как получилось, что изначально вы занимались рекламой, а спустя несколько лет стали оператором монтажа?

- Это было давно, где-то в 1997-м. То есть стаж работы на «Экспрессе» у меня – около 23 лет. До этого я наружной рекламой занималась, потом перешла на телевидение. Занималась рекламой. Выезжала на съемки рекламных сюжетов, сидела на монтаже. Было интересно, как это все происходит. Захотелось попробовать самой. Показали - научилась. Потом так случилось, что срочно был нужен монтажер. Меня взяли. С тех пор и тружусь.

По образованию я инженер-механик, закончила ППИ (Пензенский Политехнический институт). По специальности не работала - издержки 90-х. Умудрилась поработать и в баре, и в магазине, и на рынке. Пока не столкнулась с объявлением о наборе рекламным агентом. Кстати, объявление было на телеканале «Экспресс». С него-то и начался мой путь на телевидение.

Должность моя называется «оператор монтажа», но многие называют нас режиссерами монтажа. Это обоснованно, потому что мы иногда сталкиваемся с тем, что приходится самим что-то править в сюжете, вносить коррективы, а когда что-то меняешь, вносишь уже что-то свое, то это уже режиссура.

- Сколько операторов, или режиссеров монтажа сейчас работают на телеканале «Экспресс»?

- У нас три новостных монтажера, один старший, еще несколько монтажеров авторских программ. Я – новостной монтажер, но еще делаю рубрики в «Утро на «Экспрессе» (16+). Раньше мне всегда попадались детские рубрики: я монтировала «Расти большой» (6+), «Маленькую страну» (6+).

- В чем специфика вашей работы?

- В общем-то, работа на телевидении - коллективная: журналист пишет, оператор снимает, монтажер собирает все это в готовый сюжет. Работа на телевидении - очень специфичная, и случайных людей здесь не бывает. Надо иметь определенный склад характера, чтобы здесь работать. Тяжелая? Да. Интересная? Да! Мешки, конечно, мы не грузим, но домой порой приходишь с таким чувством, как будто действительно разгружал вагон. Кроме механического склеивания картинок, еще ведь должна быть фантазия, чутье, вдохновение. Когда что-то интересное монтируешь, когда все получается, картинка к картинке ложится, прямо моральное удовлетворение получаешь. В детстве, когда читала книжки, в голове возникали картинки, то есть прочитанное визуализировалось. Представляла даже, какой актер мог бы сыграть здесь. Когда я училась в школе, у нас было повальное увлечение кино, я выписывала журнал «Советский экран», стены были все обклеены фотографиями актеров. Все девочки хотели стать актрисами, а мне всегда был интересен человек за кадром.

- Вы наверняка помните, как на «Экспрессе» начинали карьеру те, кого сегодня можно назвать старожилами. Чей приход больше всего запомнился?

- Паша Прохоренков пришел как раз в тот год, когда у меня был плавный переход из рекламы в монтаж. Пришел худенький такой мальчик, хорошенький. Никто и не мог предположить, что он задержится здесь так надолго. Учитель истории стал первоклассным телевизионщиком. Не могу подобрать другого слова. Он - ведущий, журналист, редактор … Профессионал. Он может сделать любую программу и везде будет выглядеть великолепно.

Наши монтажеры: Ольга Шутова пришла восемь лет назад, уже готовым специалистом, а Максим Ровбуть учился здесь. У нас за этот период много монтажеров поменялось, некоторые уехали в Москву работать – за более высоким заработком.

- Сколько в день вы монтируете сюжетов, программ для «Экспресса»? И сколько времени занимает монтаж одного новостного сюжета?

- Когда так случилось, что все болели и мне пришлось работать одной, я монтировала 9-10 сюжетов в день. Это очень много. Хорошо, что это продолжалось только три дня. В среднем сейчас сюжет монтируется полчаса, самый минимум – это 15 минут, максимум – до часа. Все зависит от количества видеоряда, наличия архивных планов и так далее.

- Расскажите о коллегах, с которыми ежедневно работаете бок о бок. Всегда ли удается достичь взаимопонимания или случаются конфликты?

- Мы работаем, ссоримся, выясняем истину, помогаем друг другу, вредничаем, сочувствуем, делимся… Все как обычно. Я люблю своих коллег. Работа у нас стрессовая, но интересная. Неважно – голова болит, настроения нет, но когда принесли «волшебную» бумажку – монтажный лист, процесс начался, и ты вообще обо всем забываешь. Работа помогает абстрагироваться от негатива, стресса. Наверное, так у всех, кто делает работу, которая нравится. Не зря говорят: «Если вы найдете любимую работу – значит, вы не будете работать».

- Случались ли у вас какие-то смешные или, наоборот, стрессовые ситуации, которые особенно запомнились?

- Что касается смешного - были у меня голуби, идущие задом наперед. Монтировала какой-то утренний сюжет, где рассказывали про памятник Первопоселенцу. Снято было не очень много, и мне не хватало несколько планов. Так как центральный объект – памятник, он статичный, поэтому я развернула панораму наоборот. А про голубей я и забыла! И пошли они задом наперед. Было очень смешно.

Была еще такая ситуация, это больше к стрессу. Воскресенье, я - один монтажер, новости выходят в записи, все должно быть тихо и спокойно. Но время - к новостям, а первого сюжета нет. Понимаю, что пойдем в прямом эфире. За 15 минут монтирую сюжет, и мы выходим в прямой эфир. Для меня это такой кошмар! Я очень боюсь прямых эфиров. Слава Богу, все прошло без косяков. Но руки тряслись так, что ручку невозможно было взять. Конечно, все негативное русский человек со временем превращает в прикол, но тогда мне было очень страшно.

- Что бы вы хотели пожелать коллегам в день рождения медиахолдинга?

- Хотелось бы, чтобы было много интересных проектов, чтобы мы ни в чем не нуждались! Еще очень хочется, чтобы никто не увольнялся. Я люблю наш коллектив, и хотелось бы, чтобы он максимально сохранился.

Блиц-опрос

За что вы любите работу в медиахолдинге «Экспресс»?

Я не люблю, когда скучно, а здесь скучать не приходится.

Какие навыки нужны монтажеру?

Внимание, «ловкость рук», воображение.

Ваша любимая программа на телеканале «Экспресс»?

Очень нравилось работать с Наташей Беляковой, а с ней мы монтировали программы «Расти большой» (6+) и «Маленькую страну» (6+).

Кто из коллег оказал на вас наибольшее влияние и почему?

Скорее весь коллектив «Экспресса». Училась у всех понемногу.

Как проводите свободное время?

Люблю делать что-нибудь своими руками. Вышиваю, шью кукол. Уже лет пять как увлеклась огородом.

Источник фотографии: Фото ИА "Пенза-Пресс" и из архива Светланы Стрельниковой
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13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
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03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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27.07.2020 07:31
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15.07.2020 10:07
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