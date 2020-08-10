Стало известно, кто пострадал в страшном ДТП на ул. Лермонтова

По данным ведомства, около 20:55 на ул. Лермонтова столкнулись «пятнадцатая» под управлением 33-летнего водителя и микроавтобус, за рулем которого был 43-летний мужчина. После ДТП легковушка врезалась в стоящие на парковке автомобили: Lada Vesta, «Жигули», Honda Civic и Opel Astra. В результате аварии пассажиры «пятнадцатой» - 36-летний мужчина и 31-летняя женщина – были госпитализированы.

По факту случившегося проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.