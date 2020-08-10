print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +21
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+21 оС

$ 73 р

€ 86 р

18:28
10.08.2020г.
Медиахолдинг «Экспресс» отметил день рождения игрой в пейнтбол

Медиахолдинг «Экспресс» отметил день рождения игрой в пейнтбол

Пн, 10.08.20 15:59
Просмотров: 357

8 августа ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» в честь первого дня рождения организовал спортивный турнир по пейнтболу «Дружба под прицелом».

Праздник был также приурочен ко Дню физкультурника. В нем приняли участие журналисты и приглашенные гости – депутаты Гордумы, представители сферы культуры, общественники. Поделившись на четыре команды, участники опробовали свои силы на импровизированном поле боя.

«Цель была простой – объединить наши ресурсы, привлечь дружеские коллективы – депутатов и представителей из сферы культуры. Мы организовали баттл не для борьбы, а для общения – это был турнир, в котором мы смогли встретиться и провести время с пользой.

Пейнтбол – такая игра, которая поднимает командный дух и помогает проявить свои лучшие качества. В конце никто не хотел расходиться, хотелось поиграть еще. Это говорит о том, что мы сделали все правильно. Кроме того, в турнире не было проигравших – победила дружба. Думаю, каждый получил массу положительных эмоций», - рассказал гендиректор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов.

Он отметил, что каждый участник был награжден дипломами в различных номинациях.

Депутат Пензенской городской Думы, заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева на таком мероприятии побывала впервые. По ее словам, все команды играли с азартом.

«Поиграть в пейнтбол мне хотелось давно. Когда я узнала, что в честь дня рождения медиахолдинга будет проходить турнир, я сразу согласилась поучаствовать и собрала команду депутатов, однако играла в команде журналистов, которую мы назвали «Безбашенный снайпер». На поле я вышла впервые, было страшно бегать под пулями, было много адреналина», - пояснила она.

Еще одним игроком, который впервые опробовал свои силы в пейнтболе, стала пензенская певица Марта Серебрякова. Она поблагодарила медиахолдинг «Экспресс» за приглашение.

«Я очень переживала, так как играла впервые. Моя команда очень бережно меня защищала - я находилась в зоне тыла. Могу сказать, что получила массу удовольствия и адреналина», - призналась она.

Председатель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов оказался в одной команде с Мартой Серебряковой. Он рассказал о той стратегии, которой придерживались, а также предложил чаще встречаться всем участникам мероприятия.

«Во-первых, это шикарный выплеск адреналина, во-вторых – дружеское общение, в-третьих –на турнире мы поздравили медиахолдинг «Экспресс» с днем рождения и сразились с его коллективом. У нашей команды под названием «Авангард» была своя стратегия – мы оставили девушку в тылу, чтобы она прикрывала фланги, и попарно брали левый и правый участки. Впечатлений много, хочется чаще встречаться, и не только на пейнтболе, ведь смысл таких мероприятий – общение», - отмечает председатель.

Депутат Пензенской городской Думы Николай Кузяков тоже был среди пригашенных гостей. Он – уже опытный игрок.

«После турнира остались яркие положительные эмоции. Я люблю активные виды спорта. Пейнтбол объединяет людей. В этом турнире не было победителей и проигравших. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще», - сказал он.

Корреспондент телеканала «Экспресс» Петр Голубев, который играл за команду журналистов, признался, что во время игры вспомнил армейские учения.

«Я не первый раз в своей жизни играл в пейнтбол - последний раз был в школьные годы. Приятно было вспомнить эти ощущения, плюс - ностальгия по армии возникла, навыки, приобретенные там, однозначно пошли впрок. Игра получилась намного лучше, я чем ожидал. Если вдруг, так скажем, «долг позовет», и мы снова организуем такой турнир, то я всегда буду «за» - вспоминает он.

Медиахолдинг благодарит всех за участие. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

Читайте также:
Центробанк сообщил о понижении курса евро
17:54
Губернатор проинспектировал стройплощадку новой школы в Арбеково
17:54
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс