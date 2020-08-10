Медиахолдинг «Экспресс» отметил день рождения игрой в пейнтбол

8 августа ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» в честь первого дня рождения организовал спортивный турнир по пейнтболу «Дружба под прицелом».

Праздник был также приурочен ко Дню физкультурника. В нем приняли участие журналисты и приглашенные гости – депутаты Гордумы, представители сферы культуры, общественники. Поделившись на четыре команды, участники опробовали свои силы на импровизированном поле боя.

«Цель была простой – объединить наши ресурсы, привлечь дружеские коллективы – депутатов и представителей из сферы культуры. Мы организовали баттл не для борьбы, а для общения – это был турнир, в котором мы смогли встретиться и провести время с пользой.

Пейнтбол – такая игра, которая поднимает командный дух и помогает проявить свои лучшие качества. В конце никто не хотел расходиться, хотелось поиграть еще. Это говорит о том, что мы сделали все правильно. Кроме того, в турнире не было проигравших – победила дружба. Думаю, каждый получил массу положительных эмоций», - рассказал гендиректор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов.

Он отметил, что каждый участник был награжден дипломами в различных номинациях.

Депутат Пензенской городской Думы, заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева на таком мероприятии побывала впервые. По ее словам, все команды играли с азартом.

«Поиграть в пейнтбол мне хотелось давно. Когда я узнала, что в честь дня рождения медиахолдинга будет проходить турнир, я сразу согласилась поучаствовать и собрала команду депутатов, однако играла в команде журналистов, которую мы назвали «Безбашенный снайпер». На поле я вышла впервые, было страшно бегать под пулями, было много адреналина», - пояснила она.

Еще одним игроком, который впервые опробовал свои силы в пейнтболе, стала пензенская певица Марта Серебрякова. Она поблагодарила медиахолдинг «Экспресс» за приглашение.

«Я очень переживала, так как играла впервые. Моя команда очень бережно меня защищала - я находилась в зоне тыла. Могу сказать, что получила массу удовольствия и адреналина», - призналась она.

Председатель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов оказался в одной команде с Мартой Серебряковой. Он рассказал о той стратегии, которой придерживались, а также предложил чаще встречаться всем участникам мероприятия.

«Во-первых, это шикарный выплеск адреналина, во-вторых – дружеское общение, в-третьих –на турнире мы поздравили медиахолдинг «Экспресс» с днем рождения и сразились с его коллективом. У нашей команды под названием «Авангард» была своя стратегия – мы оставили девушку в тылу, чтобы она прикрывала фланги, и попарно брали левый и правый участки. Впечатлений много, хочется чаще встречаться, и не только на пейнтболе, ведь смысл таких мероприятий – общение», - отмечает председатель.

Депутат Пензенской городской Думы Николай Кузяков тоже был среди пригашенных гостей. Он – уже опытный игрок.

«После турнира остались яркие положительные эмоции. Я люблю активные виды спорта. Пейнтбол объединяет людей. В этом турнире не было победителей и проигравших. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще», - сказал он.

Корреспондент телеканала «Экспресс» Петр Голубев, который играл за команду журналистов, признался, что во время игры вспомнил армейские учения.

«Я не первый раз в своей жизни играл в пейнтбол - последний раз был в школьные годы. Приятно было вспомнить эти ощущения, плюс - ностальгия по армии возникла, навыки, приобретенные там, однозначно пошли впрок. Игра получилась намного лучше, я чем ожидал. Если вдруг, так скажем, «долг позовет», и мы снова организуем такой турнир, то я всегда буду «за» - вспоминает он.

Медиахолдинг благодарит всех за участие. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.