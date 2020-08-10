В Пензенской области - более 500 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. жителей в ПФО

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Пензенская область занимает шестое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей среди регионов Приволжского федерального округа.

Отмечается, что показатель в области за прошедшую неделю вырос с 497,2 до 523,7. Так, на 10 августа в Пензенском регионе зафиксировано 6 999 случаев заражения, 6 162 жителя справились с болезнью, 90 – скончались.

В ПФО тройку лидеров по численности пациентов на 100 тыс. жителей составляют Ульяновская область (811,4), Нижегородская область (771,6) и Республика Мордовия (594,7). Самый низкий показатель остается в Татарстане - 151,7 на 100 тыс. человек.