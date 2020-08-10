Пензенские триатлонистки завовали медали чемпионата России

Спортсмены из Пензенской области приняли участие во всероссийских соревнованиях по триатлону, которые проходили в республики Татарстан, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

9 августа, в первый день соревнований прошли личные гонки среди мужчин и женщин: плавание – 1,5 км., велогонка – 40 км., бег – 10 км. По итогам состязания пензячка Анастасия Горбунова пришла первой, а Елена Данилова взяла бронзовую медаль.

Во второй день прошла эстафета-микс на дистанциях плавание 0,25 - км., велогонка - 6 км. и бег – 1,6 км., где пензенская команда финишировала четвертой.

«Для большинства российских атлетов чемпионат стал первым и возможно самым значимым стартом в сезоне 2020 года, так как многие этапы Кубка мира и Европы отменены», - отметили в пресс-службе.