Борющиеся с Covid-19 медики смогут раньше уйти на пенсию

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новой льготе для врачей, которые работают с больными коронавирусом пациентами.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, один рабочий день врача будет считаться за два, благодаря чему медики смогут выйти на пенсию раньше. Данная норма будет действовать с первого января до конца сентября. Соответствующий документ уже подписан премьер-министром.

«На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», - сообщил Михаил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству профинансировать вакцинацию от гриппа 60% населения, чтобы избежать осложнений в осенний период.